Ernst byder indenfor til svensk hygge-jul

I 12 år har Ernst Kirchsteiner underholdt Sverige med både et sommer- og et juleprogram. Og det har gjort den knap to meter høje tv-vært til Sverige mest populære underholder.

blå bog Ernst Kirchsteiner er tv-vært, kok og indretningsarkitekt. Han er født i Sverige af en polsk mor og en østrigsk far.

Ud over tv-udsendelserne "Jul med Ernst", har han også hver sommer en udsendelsesrække "Sommer med Ernst", hvor han sammen med håndværkere renoverer og indretter en gammel bolig.

Han designer også sin egen serie af stel og køkkentøj.

Desuden er han kendt for sine markante citater. Ernst Kirchsteiner er tv-vært, kok og indretningsarkitekt. Han er født i Sverige af en polsk mor og en østrigsk far.Ud over tv-udsendelserne "Jul med Ernst", har han også hver sommer en udsendelsesrække "Sommer med Ernst", hvor han sammen med håndværkere renoverer og indretter en gammel bolig.Han designer også sin egen serie af stel og køkkentøj.Desuden er han kendt for sine markante citater.

I år er programmet optaget på den smukke Julita gård uden for Katrineholm i Sörmland.

– Det bliver et mere personligt program denne gang. Jeg vil vise svenskerne, hvordan jeg skaber en traditionel og næsten magisk jul, siger Ernst Kirchsteiger, der er kendt for også at give svenskerne et par kloge ord med på vejen, sine finurlige udtryk og lune stil.

I programmet vil Ernst Kirchsteiner bl.a. lave sin egen julekonfekt, binde en smuk julekrans og vise, at man selv med små midler kan skabe en flot julestemning.

Det bliver også til en masse madlavning i traditionel svensk stil. Mange af tips og opskrifter vil efterfølgende finde vej til youtube.