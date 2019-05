Send til din ven. X Artiklen: Venstre snupper det 14. mandat for næsen af Socialdemokratiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre snupper det 14. mandat for næsen af Socialdemokratiet

ep-valg - 26. maj 2019 kl. 23:40 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første exitpoll så lovende ud for Socialdemokratiet. Med det 14. mandat, der træder i kraft, når briterne forlader EU, ville partiet kunne bryste sig af at være det største danske parti i parlamentet. Men skæbnen ville det anderledes.

Klokken 23.20 kunne DR offentliggøre de første valgprognoser, og her stod det klart, at danskerne havde stemt anderledes end exitpollsne havde forudset.

Med 23,5 procent af stemmerne havde Venstre sat sig på de fleste af stemmerne, og dermed også det 14. mandat.

Aldrig i partiets historie har de fået så godt et resultat ved et europaparlamentsvalg.

- Det er helt vildt. Vi havde håbet på at kunne hive mandater hjem, så at vi får et fjerde er meget stort, lyder det fra Kim Valentin, der er blandt partiets EP-kandidater. Han peger på, at det gode valg er et resultat af en god valgkamp for partiet.

- Vi har haft nogle gode møder med vores vælgere, og her har vi formået at få bredt en god energi om EU. Vi har fået vælgerne til at forstå, at EU-samarbejdet er vigtigt for samhandlen med eksempelvis Kina. De aftaler EU har med de store handellande, kunne Danmark aldrig få alene, forklarer han.

Mens Venstre kunne glæde sig var prognoserne til stor ærgerelse for Socialdemokratiet.

- Det var jo ikke det her vi havde håbet på. Vi havde gerne set et bedre resultat. Med tre mandater bliver det selvsagt svære at få et flertal i vores gruppe, lyder det fra Mette Poulsen, en af socialdemokratiets kandidater til parlamentet.