B - Morten Helveg Petersen

Klimaforandringer. Flygtninge- og migrantstrømme. Terrorisme, hvidvask og skattesnyd. De store problemer, verden står over for, går hverken væk af, at vi murer andre ude eller os selv inde. Hidtil har Europa gjort for lidt og for langsomt. Derfor har vi brug for et nyt lederskab. Som er ydmygt nok til at erkende åbenlyse fejl og stærkt nok til at kæmpe for rigtige løsninger på fælles problemer.