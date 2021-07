Fodboldfans bør tage test efter arrangementer

Så vil det være en god idé at få taget en coronatest om tre til fire dage, lyder opfordringen fra Henrik Ullum, administrerende direktør i Statens Serum Institut.

Uanset om der bliver jublet eller grædt foran storskærmene efter onsdagens EM-semifinale i fodbold, så bør det få et efterspil, hvis man ikke er vaccineret, men har deltaget i en stor forsamling.

- Vi ser stigende smitte, og vi kan ikke sige, hvor meget af den, der er knyttet til fodboldarrangementer. Men vores fornemmelse er, at det er noget af det.

- En måde at få opfanget smitten, så den ikke løber løbsk, er at blive testet, inden man går ud, så man ikke smitter nogle andre, og efter man har været ude, siger Henrik Ullum.

Vaccinerede kan nøjes med at lade sig teste, hvis de har symptomer eller ved, at de har været udsat for smitte.

Onsdag viste den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, at yderligere 689 personer var registreret smittet med covid-19.

Det er anden dag i træk, at der er registreret flere end 500 nye smittede. Tirsdag var antallet 542.

- Vi står på nogle måder godt. Vi har en fantastisk vaccineudrulning, hvor vi er i fuld gang med at færdigvaccinere den voksne del af befolkningen. Det giver en rigtig god beskyttelse af vores sundhedsvæsen.

- Men samtidig er smittetal og især ændringer i smitten lige nu bekymrende, siger Henrik Ullum.

Det er den mere smitsomme Delta-variant, der breder sig og skaber bekymring.

Også hos Troels Petersen, lektor i partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet og medlem af Statens Serum Instituts ekspertudvalg for modellering af covid-19.

- Det fortæller os, at vi helt sikkert er på vej op, desværre med en foruroligende hastighed, siger han om smittetallet.

- Heldigvis dog i et samfund, der er mestendels vaccineret. Så vi er også nogle, der kan tåle det. Men det er ikke en god udvikling, siger han.

Ifølge Statens Serum Institut udgør mere end halvdelen af de sekventerede positive prøver fra sidste uge nu af Delta-varianten.

- Vi ser en fuldstændig klar bevægelse mod, at Delta-varianten kommer til at overtage for Alpha-varianten (tidligere kaldet den britiske variant, red.).

- Hen over sommeren er det en mere smitsom variant, vi skal håndtere, siger Henrik Ullum.

Den gode nyhed er altså, at der er fart på udrulningen af vacciner. 59,7 procent af befolkningen har fået første stik, mens 37,6 procent har fået andet og foreløbigt sidste stik.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har alle danskere over 16 år nu fået en invitation til vaccine. Sidst i køen er de 30-34-årige.

Ifølge Troels Petersen kan vi ikke tillade os at trække på skulderen af risikoen for smitte, selv om mange er vaccineret.

- De unge kan bære sygdommen og smitte de ældre, der ikke er 100 procent beskyttet. I hvor høj grad det kommer til at ske, kommer an på, hvordan folk opfører sig, og hvor hurtigt vi får rullet vaccinerne ud, siger han.

Selv om smitten stiger, er antallet af indlagte fortsat lavt. Antallet af indlagte faldt onsdag med 4 til 39.

Der var ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald.