Se billedserie Det nye look får stadig folk tilstoppe op og kigge en ekstra gang. Borgmesteren er blevet slank, og det er blandt andet flere gåture, der er årsagen. Fotos: Jan Jensen

Borgmester springer ud i version 5.0 - han brænder stadig for sin by

WKND/4700 - 12. marts 2021 kl. 09:46 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Han har fået pandehår, kindbenene er synlige og badevægten har sat hastigheden ned. Accelerationen er hurtigere nu, hvor den kun skal nå lidt over 70.

Forklaringen er et minus på otte kilo. Corona-frisuren voksede nærmest ud af sig selv, og den skrumpende borgmestermave er resultatet af to ting: Der har være færre opgaver med frokoster og middage - og mere tid til at spise sundere mad hjemme hos hustruen Lisbeth.

Carsten Rasmussen griner lidt af sig selv. Det nye udtryk får stadig mennesker, der er vant til at se ham med karsehår og fyldige kinder, til at stoppe op og kigge en ekstra gang.

En mærkelig følelse Han fylder 50 år 17. marts, men han er som fornyet, og det er simpelthen fordi coronaen har vendt op og ned på hverdagen de seneste 10 måneder.

Carsten Rasmussen nyder at være allestedsnærværende i Næstved Kommune. Borgmesteren er byens ansigt udadtil, men der har ikke været så mange indvielser, jubilæer, receptioner eller snoreklip.

- Jeg kommer heller ikke ud og spille musik, og her i januar måned, hvor jeg er til nytårskur hos politiet, Næstved Erhverv og brandfolkene på Manøvej. Det er aflyst altsammen, og jeg sidder her med en følelse af, at jeg ikke ved hvad der sker og rør sig. Det er altså meget underligt, siger Carsten Rasmussen.

Spiser sundt hjemme Rigets tilstand er ikke til fester, men borgmesteren synes også at 2020 har bragt noget positivt med sig.

- Jeg har været mere hjemme. Normalt er jeg hjemme og spise med et par gange - måske tre - i løbet af en uge. Nu er partimøder og generalforsamlinger væk på grund af rigets tilstand, så nu spiser jeg hjemme hver dag. Nu får jeg laks, kylling og dejlige salater. Kagerne har der ikke været noget af, og det er blandt andet derfor jeg har tabt mig, siger borgmesteren og konstaterer at der er forsvundet en del overflødige kilo.

Han smiler og griner lidt af sig selv. Hustruen Lisbeth arbejder hjemmefra, og han har holdt fast i at tage ind på borgmesterkontoret. Han går gerne en omvej, for det at gå er med til at få nye tanker og ideer. Han ser også en del fejl i belægningerne på vej, fortov og stier. Det er jo hans tidligere speciale, og kollegerne i Park og Vej har efterhånden vænnet sig til borgmesterens klager.

Tryghed på borgmesterkontoret Jeg har det godt, og jeg må tage mig selv i det og stoppe tankerne om, at jeg kan forlade kontoret og tage ud og besøge nogle mennesker og virksomheder... Men jeg ved det også godt. Den går jo ikke, for det kan få uoverskuelige konsekvenser for andre og mig selv.

Carsten Rasmussen spritter hænder, inden han skænker en kop kaffe på borgmesterkontoret. Her har han trygt kunne tage på arbejde, men han føler sig lidt som en løve i et bur, for coronaen har afskåret ham for kernen i hans arbejde.

Folkefest på Holmegaard Værk aflyst

Coronaen var en udfordring, da den i begyndelsen af 2020 kom snigende. Næstved Kommunes ledelse fik travlt med at etablere en krisestab, indkøbe værnemidler og finde ud af at sende store dele af de ansatte på hjemmearbejde.

Carsten Rasmussen konstaterer, at der har været en masse ærgerlige aflysninger. Når man spørger om, hvilken der toppede, så var det da Holmegaard Værk blev indviet.

- Det skulle have været kæmpe stort. En folkefest, der skulle markere, at nu er det endelig lykkedes at lave Holmegaard Værk som oplevelsescenter med samlinger af glas og keramik fra Kähler. Vi havde kronprinsesse Mary til den officielle indvielse 8. juni, men forsamlingsforbuddet betød, at det ikke blev den fest som værket fortjente, siger Carsten Rasmussen.

Fødselsdag uden statsminister Han nævner også banens nedlukning i otte måneder fra Næstved til Ringsted. Det var også ærgerligt, at den ikke kunne åbne med en fest for pendlerne. Og apropos fest, så må borgmesteren også se langt efter fejre sin 50 års fødselsdag: - Den bliver meget privat, og der bliver ingen reception. Det var ellers sådan en dag, jeg kunne have forventet at se statsminister Mette Frederiksen og vores sundhedsminister Magnus Heunicke.

Jamen Carsten - du har fået en frisure... Sådan lød det fra hustruen Lisbeth, da coroudvoksningen kom til behandling hos en frisør. Parret ses oftere sammen i øjeblikket, hvor de benytter muligheden for at gå lange ture sammen.

2021 med mærkedage og valg Carsten Rasmussen minder sig selv om, hvordan konfirmationer har været aflyst, ligesom studerende med rejseplaner i et sabbatår har måtte aflyse: - Jeg er en del af dem, og det kan jeg ærgre mig over i to minutter. Herre gud så overlever vi nok også det...

Hans mor døde i en alder af 53 år og hans far blev kun ti år ældre. Den runde fødselsdag har sat tankerne i gang. 50 år er en milepæl, hvor selv en travl borgmester stopper op og tænker og mærker efter.

2021 byder også på en anden mærkedag. 1. maj er det 10 år siden han fik borgmesterposten, og 16. november er det tid til endnu et kommunalvalg. Det bliver med et farvel til Helge Adam Møller og goddag til afløseren og borgmesterkandidat Rune Kristensen.

Kommunalvalget bliver på mange måder anderledes og lidt mere stilfærdigt. Virtuelle valgmøder bliver vejen for frem for alle, og igen må byens førstemand, borgmester Carsten Rasmussen, leve med at han ikke kan være her, der og allevegne. Han tænker på borgmestereffekten, som regnes for medvind, hvis og når den siddende borgmester gennem flere år har levet op til sine løfter.

Taler for højt nogle gange - Jeg er superglad for mit job, og jeg fortsætter meget gerne. Jeg har ingen planer om, at komme i folketinget eller gøre karriere i KL. Mit hjerte brænder for Næstved Kommune, og jeg har det fantastisk med den livsstil det naturligt er, når man altid er på arbejde. Jeg har Næstved i tankerne, når jeg går ture med Lisbeth og når jeg skal sove. Man er borgmester hele døgnet, og jeg ved godt, at jeg sommetider bliver grebet af det og bliver revet med, når jeg skal fortælle om det. Lisbeth minder mig om, at jeg nogle gange taler for højt.

Carsten Rasmussen har for længst lært, at man skal være synlig og en man er på fornavn med. Det falder ham helt naturligt, og han ved også hvad han skal lave, hvis han ikke bliver genvalgt. Så er han på gaden 1. januar 2022 på oprydningsholdet sammen med de vejmænd, som han stadig ser med jævne mellemrum i kælderen under Axeltorv.

Zigzag kurs på havnen Et af valgkampens store emner bliver Næstved Havn. Midt i agurketiden smed han en bombe i sin kolonihave, da han overfor Sjællandske gjorde det klart, at havnen bør lukkes. Midt i januar overraskede han med u-vending. Nu kan han alligevel godt kan se en mulighed for, at erhvervshavnen kan fortsætte.

- Det er vigtigt at få taget en beslutning og valgt en retning. Det tager tid at opsige lejekontrakter og lave lokalplan for området og bygge en ny bydel op. Det må ikke gå ligesom med Deforgrunden, der stod tom og var et åbent sår i 20 år. Beslutningen skal tages, men jeg vil ikke være den, der jager arbejdspladser ud af byen, siger borgmester Carsten Rasmussen.

I ti år har terrorhegnet adskilt havnen fra byen. Det er på tide, det kommer væk og der bliver mulighed for at udvikle byen på havnen.

- Det kan ske enten ved at lave en ny mindre havn på Ydernæs, som ikke ødelægger sejlerlivet. Eller ved at bevare en mindre del af den nuværende havn til erhvervshavn, siger Carsten Rasmussen.

Forandring og tilvænning Han synes, der er meget at glæde sig over i Næstved, selv om der altid er mange meninger, når der skal tages stilling til projekter der på samme tid skaber udvikling men også griber ind i bybilledet. VUC og Udlændingestyrelsens domicil ved banegården er eksempler, ligesom debatten om solcelleparken i Nylandsmosen aktuelt fylder i debatten.

- Vindmøller fjernes fordi de bliver forældede, og naturen vil også kunne genskabes i Nylandsmosen. Forandring kræver tilvænning. Tænk hvis vi beslutter at rive Sjølundsvandtårnet ned. Det gør jo ingen gavn længere. Det er blevet et vartegn, men jeg er sikker på, at der også var opstand mod placeringen, da det skulle opføres, siger Carsten Rasmussen.

Borgmesteren kan hjælpe... Pc'en bimler i baggrunden. Der tikker mail ind, og han får hjælp af sin sekretær, hvis de hober sig op. I gamle dage ringede man til borgmestersekretæren i håbet om at komme igennem. I dag er det let at skrive en mail, og der er mange, der henvender sig med sager, hvor borgere føler sig dårligt behandlet.

Han er selv lidt ude om det. Et stop og en snak på en gåtur kan føre til at borgmesteren får fat i sit bagland og løser et ønske om bænke på Ydernæs. Den gode historie bringes i avisen, og det burde den ikke, for det er langtfra altid at Carsten Rasmussen kan hjælpe.

Minde fra 2011, da vejmanden Carsten Rasmussen netop var blevet borgmester. Han lod ikke sine gamle kolleger i stikken, da springvandet i byen strejkede og hoppede i hullet og fik styr på teknikken. Foto: Jan Jensen

Mail med personlige oplysninger skal behandles som sådan, og persondatabeskyttelse gør, at borgmesteren kun kan sende mailen videre til den rette afdeling.

Motorvejen skal komme nu

Borgmesteren savner at se byggekraner i Næstved. Et kig i krystalkuglen tegner et lyst billede. Carsten Rasmussen ser for sig, at havnen får en ny kurs, Absalon bygges i forlængelse af VUC på Munkebakken, der opføre et lokomotivværksted ved Fårebakkerne og rejsetiden med tog til hovedstaden kommer ned på 38 minutter.

- Fremtiden ser lys ud. Der er lagt mange spor. Vi mangler »kun« en vigtig ting. Motorvejen til Rønnede. Den skal altså med i trafikforliget i det første kvartal af 2021. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til det. Vi fik den største statslige udflytning - det skal simpelthen lykkes nu, siger Carsten Rasmussen og holder en kort pause i talestrømmen. Han har trukket i alle mulig tråde og tov.

Handelslivet vil blomstre Han mener, at byen og erhvervslivet har gjort et kæmpe arbejde, og det motorvejen er stadig en vigtig livsåre, hvis byen skal gøre sig tanker om at få Ikea til byen.

Carsten Rasmussen konstaterer, at det vil blive en Ikea light version, men den svenske kæde ville være perfekt at få til byen. Han nævner også tilfredshed med det kommende center, der skyder op i området nær tv-masten.

Han er gammel nok til at huske, da byens handlende samlede byens butikkers nøgler sammen i en kiste. De blev båret gennem byens gader, som en protest over, at det blev besluttet at bygge et Næstved Mega Center i 1989.

- Jeg tror, at butikkerne i Næstved ved opleve et boost. Lidt ligesom det nettet har fået, og centerbyggeriet vil være med til at tiltrække mennesker til vores gode handelsby, slutter Carsten Rasmussen, der bemærker at salget af huse i Næstved boomer i øjeblikket.

Det er et godt tegn i en ellers svær tid.