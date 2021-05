Zoo får håndsrækning

- Vi åbnede, fordi flere og flere stoppede op og kom ind og så på vores dyr, når de kom forbi. Nu står vi med et stort dyrehold og en stigende interesse, som vi gerne vil gøre mere for at få udbredt, så vi kan udvikle Øens Dyr og give endnu flere en god oplevelse. Derfor er vi meget glade for pengene fra Sol og Strand, fortæller Anette Aabye fra Øens Dyrs bestyrelse.