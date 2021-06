Zenia Stampe: - Det er blevet en konkurrence i at vise handlekraft

Der er begået fejl undervejs i corona-håndteringen, men det er uungåeligt, lød det fra Zenia Stampe, da hun lørdag gæstede Kalvehave Havn i forbindelse med grundlovsdag. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 05. juni 2021

Politik er blevet en konkurrence i at vise handlekraft, hvor folk i ophidselsestilstand får taget forhastede beslutninger.

Sådan lød det fra de radikales folketingsmedlem Zenia Stampe, der deltog ved det store grundlovsmøde på Kalvehave Havn. En havn, som hun efterhånden kender ganske godt, efter lang tids kamp mod blå bloks planer for et udrejsecenter på Lindholm. Det var på havnen i Kalvehave, at Zenia Stampe kunne holde sin 40 års fødselsdag, den gang den nu tidligere radikale partileder Morten Østergaard tog en svømmetur fra farvandet ved Lindholm og ind til Kalvehave.

Dengang lød kritikken fra de radikale på, at der var tale om et uigennemtænkt projekt, der var blevet hastet igennem. Derfor kan den radikale politiker også godt se det tragikomiske i, at hun nu i over et år har været med til at træffe en række forhastede beslutninger i kampen mod coronaen.

- Vi har i Folketinget truffet beslutninger på få dage, som vi normalt er flere år om, erkendte folketingsmedlemmet.

- Det er derfor også godt, at Mette Frederiksen allerede fra start af sagde, at hun ville begå fejl, for der er begået fejl, og det kan der ikke udngås, når man er i kamp mod tiden, lød det fra Zenia Stampe.

- Minkskandalen kunne måske nok være undgået, hvis man lige havde givet sig et par dage ekstra til at tænke over det, og det med dobbeltstraf til corona-relateret kriminalitet er måske alligevel heller ikke så gennemtænkt. Det kan vi se nu, hvor en gruppe gymnasielever kan risikere to måneders fængsel for at snyde med coronapasset, fordi de ikke kunne nå at blive testet og bare gerne ville i skole, fortalte hun.

- Jeg har meget stor respekt for vores statsminister, selvom der er begået fejl. Havde jeg stået i hendes sted, havde jeg nok begået endnu flere fejl. Det kan ikke undgås, men det er den risiko vi må løbe, når vi er oppe imod så uforudsigelig en størrelse som en pandemi, lød det fra den radikale politiker.

- Coronaen er derfor også en påmindelse om, at det ikke er dårligt, at ting tager tid i et demokrati. Der er helt sikkert nogen, der mener, at man lige så godt kunne løse andre problemer på samme måde. En del unge så nok gerne, at man løste klimakrisen lige så effektivt, men jeg vil langt heller have de lange møder og langsommelige processer, end at vi tager hovsaløsninger, understregede hun og pegede netop på Lindholm som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når politikere forsøger at få hastet noget igennem.

- Lindholm blev smidt som en bombe dengang, og for nyligt var det Langeland, der fik smidt en bombe. Det sker, når politikere i en ophidselsestilstand bliver så fokuseret på at vise handlekraft, forklarer hun og tilføjer, at det er et problem, der breder sig.

- Vi fokuserer for meget på følelser, på foragt, på signaler og på symboler. Det giver spalteplads, det giver likes og reaktioner og måske også i sidste ende stemmer, men det fører også til dårligere løsninger, lød det fra den radikale politiker.

- Når det hele bliver en konkurrence i at vise handlekraft, så ender vi der, hvor venlighed ikke længere gør os klogere, men kun gør os dummere, advarede hun.

- Vi skal alle kigge indad og se på, hvad vi skal bruge vores demokrati til. Når coronaen er slut, skal vi hylde langsommeligheden og den konstruktive uenighed, lød opfordringen.