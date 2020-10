Onsdag blev seks HHX-klasser og en række lærere sendt hjem, da en elev var blevet testet positiv for coronasmitte. Torsdag er alle elever og lærere tilbage på ZBC Vordingborg igen. Foto: Lars Christensen

ZBC genoptager undervisning efter smitte

Vordingborg: Onsdag blev seks forskellige HHX-klasser på ZBC i Vordingborg sendt hjem, efter at en enkelt elev var blevet testet positiv for corona.

- Vi har haft et enkelt tilfælde af en elev, der var smittet. Vi har brugt dagen på at spore os frem til vedkommendes nærkontakter, og det viser sig, at vi kan koge det ned til næsten ingenting. Derfor genoptager vi helt normal undervisning torsdag, forklarer hun.