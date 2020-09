Finalistgruppen består af Johan Løgstrup Mossin Christiansen fra Mern, Thea Mantzius Jepsen fra Langebæk, Anton Vitus Sohl Andersen fra Præstø og Asker Byrge Olsen fra Præstø. Pressefoto

ZBC-elever er klar til DM-finale

Vordingborg - 28. september 2020 kl. 12:31 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Et hold elever fra ZBC Vordingborg har regnet, analyseret og ideudviklet sig frem til finalen i DM i Erhvervscase for HHX-elever. De bliver det ene af to hold, der skal repræsentere Sjælland ved Finalen, der finder sted 29. september. Det andet hold elever er fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Hvert år inviterer en udvalgt virksomhed eleverne fra alle handelsgymnasier til at byde ind med ideer, der kan fremme virksomhedens omsætning og indtjening. I år er virksomheden fodboldklubben Brøndby IF.

- Vi forventer at få masser af inspiration fra yngre, gode hoveder, der tør udfordre os og præsentere nye perspektiver på vores forretning ud fra de forudsætninger, de nu engang har, siger direktør Ole Palmå fra Brøndby IF.

Idéen fra eleverne i Vordingborg er egentlig ganske lige til. En fødselsdagsklub med hotdogs og autografer, der skal forkæle små fødselarer og give gode oplevelser på stadion.

Det er op ad bakke at overbevise voksne fans af én fodboldklub om, at de fremover skal holde med en anden klub. Så det er primært blandt børn og unge, en fodboldklub som Brøndby IF kan finde nye fans og dermed sikre, at tribunerne også er fulde i fremtiden, lyder oplægget fra de unge.

- Vores ide er at lave en klub, hvor børn kan få en hotdog og en sodavand på stadion, når de har fødselsdag. Børnene får også et billede med autografer fra klubbens spillere, fortæller Thea Mantzius Jepsen.

Det skal være gratis at være med i fødselsdagsklubben, som bl.a. skal markedsføres i de boldklubber rundt om i landet, hvor Brøndby laver talentudvikling. Ideen er rentabel, fordi børn og forældre køber billet til stadion - og måske kommer igen, hvis de får en god oplevelse.

- Vi har også regnet på vilde ideer som for eksempel at bygge stadion større, så klubben kan sælge flere billetter til hver kamp. Men heldigvis kunne dommerne til de regionale mesterskaber se værdien i, at vi præsenterede en ide, der er realistisk og lige til at gennemføre, siger Johan Løgstrup Mossin Christiansen.

Bag konkurrencen, hvor hhx-elever fra hele landet dyster på erhvervstalent, står Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i tæt samarbejde med Dansk Erhverv.

Finalen bliver afholdt digitalt 29. september, og 30. september bliver danmarksmestrene fejret med reception og rundvisning på Brøndby Stadion, hvor blandt andet Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, deltager.