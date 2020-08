Yara håndterer hvert år op til 120.000 tons gødning på Vesthavnen i Vordingborg. Alligevel mener gødningsvirksomheden ikke, at der er risiko for en eksplosion som den, der tirsdag raserede Beirut. Foto: Nina Lise

Yara: Ingen risiko for eksplosion på vesthavn

Mindst 78 døde og over 4000 sårede. Sådan lyder meldingen onsdag fra Libanons Røde Kors efter den voldsomme eksplosion, der sent tirsdag eftermiddag, dansk tid, hærgede hovedstaden Beirut.

Eksplosionen ramte ifølge nyhedsbureauet AP med samme kraft som et jordskælv med en styrke på 3,5. Libanons præsident Michael Aoun har ifølge DR udtalt til BBC, at 2750 tons højeksplosivt ammoniumnitrat blev opbevaret i en lagerbygning på havneområdet, hvor eksplosionen skete.

På Vesthavnen, Masnedø, håndterer Yara Danmark A/S op til 120.000 tons gødning om året. Alligevel mener virksomhedens Regional Director, Torben Skyum Jensen, ikke, at borgerne i Vordingborg har grund til bekymring.

- Jeg vil mene, at borgerne i Vordingborg kan sove roligt om natten. Vi kan ikke udtale os om, hvad der er sket i Libanon. Men for os at se er der ingen sammenhæng mellem det, der gættes på, at der er sket i Beirut, og så Vordingborg, fastslår Torben Skyum Jensen.