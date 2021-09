En ny whistleblowerordning skal sørge for at grove fejl og ulovligheder kommer frem i lyset i Vordingborg Kommune. Her ses borgmester Mikael Smed (S) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Foto: Claus Vilhelmsen

Whistleblowerordning er på plads

Vordingborg - 24. september 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen vedtog på seneste møde en lovpligtig whistleblowerordning, som skal sørge for større åbenhed og gennemsigtig i kommunen.

Hvis en medarbejder opdager noget ulovligt, for eksempel seksuelle krænkelser, tyveri eller økonomisk kriminalitet, kan vedkommende anonymt tippe kommunens whistleblower-enhed, som udgøres af ledelsessekretariat.

Venstres Bo Manderup har dog en »lillebitte bekymring« for, at anmeldelserne skal foregå internt i kommunen.

- Havde det i virkeligheden været bedre, hvis det var nogen udefra og ikke kommunens administration, som tog sig af henvendelserne, spurgte Bo Manderup.

- Hvis vi bruger et advokatfirma, som ekstern enhed, risikerer vi at få skudt i skoene, at vi bruger for mange penge på eksterne konsulenter. Vi kender heller ikke takterne for en sag, sagde borgmester Mikael Smed (S) og fortsatte:

- Medarbejderne synes at det er fint at begynde med en intern enhed. Når vi på et tidspunkt skal evaluere ordningen, finder vi ud af, om der er tryghed.

Venstres Eva Sommer-Madsen synes, at det kun er rimeligt, at borgerne får indsigt i sandheden.

- Vi har tidligere måttet fyre en kommunaldirektør for at have svindlet med vores midler, og han havde heller ikke noget kørekort, sagde Eva Sommer-Madsen.

Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen hæfter sig ved anonymiteten bag anmeldelserne.

- Jeg forstår godt behovet, men jeg har altid tænkt, at det kan være utroligt svært at løse problemstillinger, der bliver rejst anonymt, for hvor skal man gå hen, sagde Mette Gerdøe-Frederiksen.

Whistleblowerordningen træder i kragt 17. december. Borgere, der oplever ulovligheder i kommenen, kan kontakte borgerrådgiveren eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.