Webshop udvider til nabobyer

- Vi skal lige have sikret os, om vi rent teknisk kan lægge flere postnumre ind i webshoppen. Kan vi det, er vi klar til at udvide til Mern, Lundby og Tappernøje, fortæller Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

- Vi har fået god struktur på hjemmesiden med 200 varenumre og 20 butikker, så tiden er kommet til at sprede os. For eksempel er der ikke langt til Tappernøje, hvor der er et stort tilhørsforhold til Præstø. Vi kan også se, at sommerhusområderne har brugt webshoppen med levering af varer samme dag på hverdage. Derfor tror jeg, at der er basis for at få nye postnumre med i webshoppen, fortsætter han.