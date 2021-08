Waves åbner op for en uge med 21 forestillinger

Det er den ordløse, poetiske forestilling "I Remenber Heaven is far away the Earth as well", der udforsker rummet mellem fødsel og død. Forestillingen begynder klokken 19.30, men folk, der har købt billet til denne forestilling, har mulighed for at være med allerede klokken 18.30, hvor der er åbningsreceptionen med taler og der bliver budt på et glas samt lidt godt til ganen.