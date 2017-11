Se billedserie Oberst Johnny Rahbek Thomsen, kasernens kommandant, viste Nicolai Wammen (til højre) og Mikael Smed rundt på kasernens areal. Den har tidligere huset 2000 arbejdspladser, nu er der kun 400. Foto: Poul Poulsen

Wammen fik lokalt skyts til kasernekamp

Vordingborg - 15. november 2017 kl. 20:40 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet og tidligere forsvarsminister, tog onsdag retur til hovedstaden med et godt indtryk af Vordingborg Kaserne - og de muligheder, den rummer, skriver Sjællandske torsdag.

Besøget var et led i Mikael Smeds borgmesterkampagne og et led i hans kamp for at få mere aktivitet til Vordingborg Kaserne i forbindelse med det nye forsvarsforlig, som ventes vedtaget inden nytår - med Socialdemokratiet som forligspartner.

- Jeg tør hverken love guld og grønne skove eller flere værnepligtige til Vordingborg, for i et forlig kommer der mange muligheder i spil, og der kan flyttes rundt på aktiviteter mange steder. Men jeg tør godt sige, at Vordingborg fortsat vil have en kaserne, ellers er Socialdemokratiet ikke med i et forlig, erklærede Nicolai Wammen ved indgangen til kasernen, hvor han og Mikael Smed blev modtaget af kommandanten, oberst Johnny Rahbek Thomsen.

Efter en rundvisning i de mange bygninger, der umiddelbart kan huse 120 ekstra værnepligtige og råder over moderne auditorium, kantine, træningslokaler og gymnastiksal, var der lidt mere grønt i hans toneleje.

- Jeg må sige, at jeg personligt er imponeret over faciliteterne. Hele bygningsmassen er meget brugbar, og den kan rumme mange funktioner, så det har været givtigt for mig at se det ved selvsyn. Og vores borgmesterkandidat er meget ihærdig med at gøre opmærksom på mulighederne, hver gang vi taler sammen, lød det fra Nicolai Wammen, som forventer, at realitetsforhandlingerne om et forsvarsforlig går i gang, når den kommunalpolitiske valgkamp er overstået.

Der er tradition for brede forlig om forsvaret, og det gældende spareforlig blev indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Nu lægger regeringen op til at tilføre næsten fem milliarder over de kommende år og blandt andet øge antallet af værnepligtige væsentligt.

Kasernen i Vordingborg har været oppe på at rumme omkring 2000 soldater. Nu er der 400 arbejdspladser og heraf er 30 værnepligtige, men det antal kan let øges, argumenterede Mikael Smed for.

- Vi kan øge antallet til 150 uden investeringer og med den nuværende bemanding, bekræftede oberst Johnny Rahbek Thomsen, der også gerne ser materiel og bygninger udnyttet bedre.

- Det eneste, som vi ikke har for meget af, det er parkeringspladser, men det kan løses, understregede han.