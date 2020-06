Walentin-koncert streames live til Schweiz - og til Bio Møn

Niklas og Alena Walentin mødte hinanden ved Verbier-festivalen i Schweiz, men har kun været tilbage en enkelt gang siden. Derfor glæder parret sig til at optræde der igen, selvom det bliver på afstand. Pressefoto

Vordingborg - 21. juni 2020 kl. 14:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I begyndelsen af august optræder violinist Niklas og fløjtenist Alena Walentin sammen med flere andre musikere ved tredje udgave af Møn Sommerkoncert - men allerede inden da kan Walentin-ægteparret opleves i andre mønske rammer.

Som led i den verdensberømte Verbier-festival i Schweiz og som en udløber af musikinitiativet Quarantine Concerts er parret nemlig blevet inviteret til at spille en fælles koncert, som livestreames direkte til festivalen. Koncerten vil blive optaget et endnu ukendt sted på Møn, og vil ikke være åben for publikum.

Men i denne uge er det faldet på plads, at man lokalt allligevel vil kunne se koncerten. Det kræver blot, at man køber billet til Bio Møn, hvortil koncerten samme aften også bliver livestreamet.

- Koncerten på to gange 40 minutter vil blive optaget et sted på Østmøn, men der er så mange tekniske foranstaltninger involveret i det, at der helst ikke skal være for meget postyr rundt omkring. Det er derfor, der ikke bliver adgang for publikum, så det er rigtig dejligt, at biografen nu har sagt ja til at livestreame koncerten, siger Niklas Walentin.

Selve den tekniske del er lagt i hænderne på Møn Sessions, som Niklas Walentin tidligere har samarbejdet med om et afsnit af »Møn Stories«.

Verbier-festivalen, der normalt løber over fem uger og trækker mange tusinde gæster, bliver denne gang for størstedelens vedkommende gennemført online og vil altså også kunne følges verden over via computeren, men biografen og Walentin-parret håber, at det mønske publikum har lyst til at få en lidt anderledes oplevelse ud af det ved at overvære koncerten i de dybe, bløde biografsæder - og Ulla H. Olesen fra Bio Møn minder i den forbindelse om, at biografen sidste år fik installeret helt nyt lydanlæg og lærred, som kun kan gøre oplevelsen endnu bedre.

For Walentin-parret har deres optræden »på afstand« ved Verbier-festivalen en helt særlig betydning, fortæller Niklas Walentin:

- Det var der, vi først lærte hinanden at kende i 2014. Vi var så tilbage at optræde året efter, men siden har der ikke været lejlighed til det. Så det er jo rigtig dejligt endelig at være tilbage, selvom det godt nok er med 1000 kilometers afstand, griner han.

- Vi glæder os til at sende en musikalsk hilsen til et sted, der betyder så meget for os, tilføjer Niklas Walentin.

Og den hilsen bliver altså sendt fra et sted, der i forvejen står den 26-årige violinists hjerte nær, idet han selv er vokset op på Møn med en særlig forkærlighed for Østmøn.

- Vi sender fra Unesco Biosfære-området, så det bliver også sjovt at vise en ny del af verden frem ved festivalen.

Koncerten den 1. juli begynder klokken 19, og billetterne sælges via Bio Møns hjemmeside. De koster 100 kroner stykket, og biografen opfordrer til, at man køber dem gruppevis, hvis man gerne vil se koncerten sammen med gode venner og bekendte. Det skyldes måden, billetsystemet er skruet sammen i forbindelse med coronarestriktionerne, hvor der automatisk lægges tomme sæder ind imellem bestilte sæder. Så hvis man er seks personer, der gerne vil sidde sammen, skal der altså købes seks billetter på en gang - ellers bliver der lagt unødvendige tomme sæder ind imellem, og dermed mindre plads til rådighed i hele biografen.