Formandsposten til Konservatives Daniel Irvold (th) betød, at rød lejr kun ville kunne vælge et medlem mere til nyt §17,4-udvalg, hvis borgmester Mikael Smed (S) holdt fast i traditionen med en 2-2-mandatfordeling. Derfor ændrede han det belejligt til 3-1 i flertallets favør, mener oppositionen. Privatfoto

Vrede og forvirring om Irvolds ståsted

Balladen og forvirringen opstod, da politikerne skulle udpege fire medlemmer til et nyt §17,4-udvalg, der skal tilgodese naturen i kommunen. For hvilken lejr tilhører den nybagte formand for naturudvalget Daniel Irvold egentlig?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her