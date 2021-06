»Ja til ordentlighed - nej til løftebrud«, lød det 26. maj. Foto: J.C. Borre Larsen

Vrede beboere: Udsæt beslutning om havn

Vordingborg - 24. juni 2021 kl. 05:47 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Vrede demonstranter står klar, når kommunalbestyrelsen torsdag mødes i byrådssalen. Det er »Arbejdsgruppen Ore Strand«, der vil gøre et sidste forsøg på at påvirke politikerne til at udskyde beslutningen om udvidelse af Vordingborg Havn mod vest.

De demonstrerede også ved kommunalbestyrelsesmødet i maj, og det udløste et dialogmøde med borgmester Mikael Smed (S), havneudvalgsformand Poul A. Larsen (S), forvaltningen, grundejerforeninger, andelsboligforeninger og borgerne på Ore. Udfaldet blev dog ikke som ønsket.

- Det var tydeligt, at trods kompromiset fra 2017 om at tage etape 5 ud af masterplanen, er et flertal i kommunalbestyrelsen tre-fire år efter klar til at godkende den fremlagte lokalplan - enten i reduceret form eller det oprindelige fulde lokalplansforslag, lyder det fra Arbejdsgruppen Ore Strand.

De har sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvor de udtrykker utilfredshed med forløbet. Et lovet borgermøde blev erstattet af et digitalt informationsmøde, og det har været svært at komme i kontakt med Poul A. Larsen, medlemmerne af Plan og Teknik-udvalget og til dels Mikael Smed, lyder kritikken.

De ønsker ikke at stoppe udviklingen på Vordingborg Havn - blot at ordentlighed og moral stadig spiller en rolle i de politiske beslutninger. Derfor har de indsendt flere ændringsforslag til havnens udvikling - senest en havneudvidelse mod syd i stedet for mod vest.

- Vi vil indtrængende appellere til jer om at lette lidt på speederen og om ikke at godkende lokalplanen nu, men at udskyde afgørelsen til senere i 2021 og i mellemtiden få undersøgt mulighederne for en udvidelse mod syd, siger de til politikerne.

Arbejdsgruppen har varslet deres happening klokken 16. Kommunalbestyrelsesmødet begynder klokken 17.