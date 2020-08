Vred buspassager smed stor sten efter par i 7-Eleven efter konflikt

En 32-årig mand kom op at skændes med et par, da de 4. februar i år skulle med bussen i Stege.

Konflikten udviklede sig, da de kom ind i bussen, og den 32-årige smed en øldåse med øl i efter kvinden. Han slog også ud efter manden, dog uden at ramme.

Herefter skete der ikke mere, før bussen nåede Vordingborg. Tre-fire stop før Banegården stod den 32-årige ud, og så skulle man tro, at kontroversen mellem de tre sluttede der.

Parret hastede ind i 7-Eleven i den gamle banegårdsbygning, men heller ikke her kunne de være i fred.

Hændelsesforløbet blev meldt til politiet, og det hele blev skrevet ned. Tirsdag havnede den 32-årige så i Retten i Nykøbing Falster, hvor han stod over for dommer Lone Andersen og to lægdommere.