Vordingborgenserne stormede genbrug

Hvad der er skidt for nogen, er godt for andre.

Det beviste de omkring 200 loppejægere, som i weekenden stod i kø bag den rød-hvide plasticafspærring, klar til at løbe ind klokken 10, hvor det fælleskommunale affaldsselskab åbnede for et af de fire årlige loppemarkeder, et Plusmarked, hvor man kan gøre en god handel og samtidig genbruge det, som andre har kasseret.

Genbrugspladsen på Spirevej mellem Ørslev og Vordingborg var udsat for et veritabelt stormløb, hvor det gjaldt om at komme af vejen for stormtropperne, der ville sikre sig et gammelt fjernsyn, en rusten havetraktor eller nogen af de legesager, som andre børn er blevet for store til.