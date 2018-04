Vordingborgensere bliver tungere og tungere

- Vi har et overordnet ønske om at skabe sunde rammer og målrettede effektive tilbud for så mange som muligt. Livskvalitet hænger uløseligt sammen med sundhed. Henover de kommende måneder vil vi diskutere, hvordan vi kan løfte dér, hvor skoen trykker mest, siger Mette Høgh Christiansen (S), formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

- Vi har succes med mange af eksisterende indsatser i Vordingborg Kommune. Vil vi ændre sundhedstilstanden væsentligt, er vi nødt til at fokusere mere på forebyggelse og løfte på alle områder. Rapporten er et redskab og en vigtig brik i prioriteringen af sundhedsindsatserne.

Undersøgelsen viste desuden, at færre har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen, og at færre bliver udsat for passiv rygning. Dog ligger forbedringerne inden for den statistiske usikkerhed, siger Mette Høgh Christiansen.