Samlino.dk tegner et meget positivt billede af antal af dagpengemodtagere i kommunen. Ander J. Andersen (S) genkender ikke helt de positive tal og mener, at en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet tegner et mere realistisk billede af sagen. Foto: Cathrine Hasager

Vordingborg vinder i dagpengeløbet

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 08:02 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommune har procentuelt haft den laveste stigning i antal dagpengemodtagere i Region Sjælland fra 2019 og til slutningen af 2020. Det viser en opgørelse fra Samlino.dk, en dansk sammenligningsplatform inden for bank, tele og forsikring, som blandt andet bygger på tal fra Danmarks Statistik. Det er trods at coronakrisen har medført det største udsving i antal af ledige siden finanskrisen i 2008, som de skriver. Opgørelsen viser, at Vordingborg Kommune har en stigning i antal dagpengemodtagere fra 588 personer i fjerde kvartal 2019 til 674 personer i fjerde kvartal 2020. Det svarer til en stigning på 13,7 procent. Men det ellers positive billede genkender Anders J. Andersen (S), formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Vordingborg Kommune, ikke direkte.

- Vi har i Vordingborg Kommune i en lang periode haft flere arbejdsløse end landsgennemsnittet. I maj sidste år toppede antallet med 855 fuldtids dagpengemodtagere. Men nu er den faldet lidt igen, siger Anders J. Andersen og tilføjer:

- Men det kan jo være, at Samlino har en lidt andet opgørelse end vores egen. Der kan være forskel i dagpengemodtagere og antal af ledige, da der også er ledige uden en a-kasse, som derfor ikke er dagpengeberettiget. Og så er der forskel på, om der er tale om fuldtids- eller deltidsledige. Derudover påpeger han, at der er svært at sammenligne Samlino.dk's tal med kommunens, da de er opgjort over forskellige perioder. Men selvom antallet af dagpengemodtagere er faldende igen efter coronakrisen, mener Andersen dog stadig, at antallet af borgere på dagpenge er for højt. Derfor har kommunen for nylig afsat millioner af kroner til området, så de ledige kan komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

6,7 millioner De seneste tal i kommunen viser, at der fra januar 2020 til januar i år er der kommet 208 flere på sygedagpenge, og så er der sket en stigning fra 682 personer sidste år til 788 på dagpenge. Der er tale om fuldtidsmodtagere ved begge tal, siger Anders J. Andersen. Så selvom opgørelsen fra Samlino.dk viser, at Vordingborg Kommune, blandt alle landets 98 kommuner, placerer sig på en ottendeplads for kommuner med lavest stigning i antal af dagpengemodtagere, mener han, at der stadig er mange på dagpenge. Han henviser til en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, der blev udsendt torsdag den 20. maj, der viser et lidt mindre rosenrødt billede af antal af dagpengemodtagere i kommunen end opgørelsen fra Samlino.dk. Den viser nemlig, at ledighedstallene for landets kommuner overordnet går den rigtige vej, men at der er fortsat er mange kommuner, som har meget større ledighed end før coronakrisen. Her er det især hovedstaden og sjællandske kommuner, der har et stort efterslæb, mens der i mange jyske og fynske kommuner er færre ledige end før krisen.

- Vi skal jo gøre noget for at hjælpe alle de her personer, som er ledige i kommunen, siger Anders J. Andersen. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Vordingborg besluttet at tage 6,7 millioner kroner ud af kommunekassen til blandt andet ansættelse af seks nye medarbejdere, der skal behandle alle de nye sager. De bliver fordelt med to myndighedssagsbehandlere til sygedagpenge, to myndighedssagsbehandlere til dagpengeområdet og to personlige jobformidlere med fokus på det virksomhedsrettede samarbejde for borgerne.

- Vi har ikke kunne gøre en ordentlig indsats for ledige på sygedagpenge og dagpenge under coronakrisen, blandt andet grundet nedlukningen. Men nu hvor samfundet er åbnet op igen, tror jeg det er den helt rigtige tid til at gøre en særlig indsats for at hjælpe de ledige tilbage på jobmarkedet, siger Anders J. Andersen.