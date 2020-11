- De danske kommuner har en nøglerolle i klimakampen, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania. Arkivillustration

Vordingborg kommer i international klima-liga

Vordingborg - 24. november 2020 kl. 05:35 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Trods ihærdig indsats lykkedes det ikke at blive en del af pilotprojektet »DK2020«, hvor 20 kommuner skulle udarbejde klimaplaner efter samme metode, som anvendes i nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale netværk C40.

Til gengæld er Vordingborg Kommune nu kommet med blandt de 46 kommuner i første runde af fortsættelsen, der har fået navnet »DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark«. Borgmester Mikael Smed (S) ser frem til samarbejdet.

- Den stærke og systematiske DK2020-ramme vil hjælpe os til at få afklaret, hvilke målsætninger vi skal have lokalt, og hvilke udfordringer vi først skal tage fat på, forklarer Mikael Smed, mens Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, er lidt mindre beskeden.

- De danske kommuner og regioner har en absolut nøglerolle i klimakampen. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det samarbejde, vi har fået op at stå, vil skrive verdenshistorie og inspirere klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af C40 i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde, siger han.

Det er første gang, C40's internationale standard, »The Climate Action Planning Framework« (CAPF), bliver anvendt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Med aftalen forpligter Vordingborg Kommune sig til at lave en klimaplan, der lever op til CAPF-standarden.

Planen skal kortlægge, hvordan kommunen opnår en netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres - det kan være transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling samt kommunens egne biler og ejendomme.

Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen bliver godkendt af bynetværket C40.

Kommunen bestemmer selv indsatser, fokus og virkemidler ud fra lokale prioriteringer og geografi.

Den faglige sparring og rådgivning skal kommunen undervejs hente i en af de fem nyoprettede regionale organiseringer, hvor faglige medarbejdere fra KL's Kommune Kontakt Råd, regionerne og relevante lokale operatører står til rådighed. Danmarks grønne tænketank CONCITO er overordnet sekretariat og videnspartner i projektet.

Der vil også være mulighed for sparring med ligesindede kommuner samt med de 20 kommuner fra pilotprojektet, der siden 2019 har været i gang med at udarbejde klimahandlingsplaner. Tre kommuner er i mål og skal nu i gang med at implementere klimahandlingsplanerne gennem politikker og projekter.

Det er et øget klimafokus fra regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen, der lægger pres på kommunerne i forhold til ensartet at kunne dokumentere og synliggøre, hvordan de bidrager til at løse klimaudfordringerne.

Realdania, Kommunernes Landsforening og regionerne finansierer »DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark« med hver 15 millioner kroner.

Alle landets kommuner kunne frem til 21. oktober søge om at blive en del af projektet, hvilket 46 kommuner benyttede sig af. I 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.