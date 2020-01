Borgmester Mikael Smed (th) og Michael Wittrock fra Ungdomsrådet kan sammen glæde sig over, at Vordingborg Kommune er Danmarks bedste ungdomskommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg kåret til årets ungdomskommune

Vordingborg - 27. januar 2020 kl. 16:00 Af J.C. Borre Larsen

Dansk Ungdoms Fællesråd (DFU) har kåret Vordingborg Kommune til «Årets ungdomskommune 2020«.

Det blev afsløret ved en prisfest mandag 27. januar i Campus Caféen på banegårdspladsen, hvor unge var inviteret.

Borgmester Mikael Smed (S) er stolt over over prisen, som Vordingborg vandt i et opløb med syv andre kommuner.

- Det viser, at vi gør noget af det rigtige når det drejer sig om at skabe gode forhold for unge i vores kommune, siger Mikael Smed.

Unge får indflydelse DFU's dommerpanel har blandt andet lagt vægt på, at Vordingborg Kommune tager ungdommen alvorligt, giver indflydelse og arbejder aktivt på, at skabe et godt ungdomsmiljø og for at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

- Det er afgørende, at de unge føler sig forstået og taget med på råd, at de oplever ordentlige forhold, og at de kender til de demokratiske processer og til samfundets krav til både unge og voksne, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Vores opgave er derfor også at motivere dem til at uddanne sig og give dem en så god overgang fra ungelivet til voksenlivet som muligt.

Har vendt udviklingen Fra Vordingborg Ungdomsråd siger Michael Wittrock.

- Vores kommune har førhen været kendt for store udfordringer på ungeområdet. Derfor er det helt fantastisk, at vi har vendt udviklingen i en positiv retning, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi unge kan komme med flere idéer og sætte vores aftryk. Det gør en forskel, når vi engagerer os.

Blandt de initiativer som Vordingborg Kommune har, og som har været med i dommerpanelets afgørelse, er blandt andet Ungecentret, demokratiets dag, ungefolkemødet på Møn, Campus Cafeen, Hjernemad og de unges inddragelse i den nye nærdemokratimodel.

Med prisen vinder Vordingborg Kommune 10.000 kroner til det lokale ungeråd.

Med i opløbet om prisen som »Årets Ungdomskommune 2020« var Aarhus, Skive, Frederikshavn, Hjørring, Horsens, Struer, Odense og Vordingborg.

DFU's dommerbepanel består af Marianne Jelved (MF), Thomas Gyldal (borgmester i Herlev), Christine Lund (næstformand i DUF) og Maria Bruselius fra Center for Ungdomsforskning