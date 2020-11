Vordingborg Kommune skaber ifølge ITD gode forhold for lastbiltransporten. Foto: Lars Christensen

Vordingborg kåret til årets transportkommune

Vordingborg - 05. november 2020 kl. 13:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Prisen som Årets Transportkommune i Region Sjælland går til Vordingborg.

Sådan lyder det fra brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, der står bag kåringen.

Med torsdagens prisoverrækkelse hædres de kommuner, der har gjort en særlig indsats for at skabe et velfungerende vejnet og gode forhold for lastbiltransporten. Derfor er det fuldt fortjent, at prisen i år går til Vordingborg Kommune, der er sprunget seks pladser frem i forhold til sidste år.

- Vordingborg Kommune har gjort rigtig meget for at forbedre adgangen til lokale erhvervsområder. Det er en vigtig indsats, der ikke bare er til gavn for de lokale erhvervsdrivende, men som også gør arbejdet nemmere for den tunge godstransport, der er nødvendig for et stærkt, lokalt erhvervsliv, siger bestyrelsesformanden for ITD, Christian Sørensen Madsen.

Mellem metropoler I Vordingborg Kommune er borgmester Mikael Smed (S) stolt af kåringen.

Han peger på, at Vordingborg med den kommende Femern-forbindelse ligger centralt placeret mellem København, Malmø, Hamborg og Berlin.

- Vi har derfor arbejdet målrettet på at skabe gode adgangsforhold for de virksomheder, som vælger at udnytte den unikke placering og etablere sig her i kommunen. Vores veje skal være fremkommelige og sikre at færdes på, så vi både tilgodeser vores lokale virksomheder, vores borgere og de mange turister, som kommer hertil hvert år, siger Mikael Smed og peger på konkrete tiltag.

Region Sjælland: Vordingborg Region Syddanmark: Vejen (landsvinder)Region Midtjylland: HorsensRegion Hovedstaden: Høje TaastrupRegion Nordjylland: ThistedRegion Sjælland: Vordingborg - Når vi laver nye rundkørsler på de større veje, så sørger vi eksempelvis for at forberede dem til modulvogntog, hvis det kan blive relevant for vores virksomheder. Vi tillader ofte særtransporter, og samtidig prioriterer vi også højt at reducere antallet af uheld og tilskadekomne i trafikken blandt andet ved at etablere nye cykelstier og skolesikre veje, så vi kan passe godt på vores bløde trafikanter,, lyder det.

Kommunerne i Køge og Holdbæk indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen i Region Sjælland.

ITD's kåring sker på baggrund af en undersøgelse fra analysebureauet IRIS Group, der trækker på statistiske data fra både offentlige myndigheder og institutioner samt en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til kommunerne.

Landsvinderen blev for andet år i træk Vejen Kommune.