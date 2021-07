Dina Sørensen leder projeketet. Til daglig arbejder hun som sygeplejerske på sygehuset i Næstved. Privatfoto

Vordingborg går ind i projekt om lindring for kræftpatienter

Når kræftpatienter, der bor hjemme, får lindrende (palliativ) behandling, får de ikke altid den behandling, som de skal.

De nationale retningslinjer er ellers gode nok, men en del kan glippe i samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Rigsrevisionen har undersøgt området og udtrykt en mistanke om, at alvorligt syge kræftpatienter ikke får tilbudt den rette behandling.

Præcist hvad der sker, og hvordan samarbejdet kan gøres bedre, skal et ph.d.-projekt afdække.

Projektet køres af sygeplejerske Dina Sørensen, som til daglig arbejder på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital i Næstved.

Hendes projekt bliver til i et samarbejde mellem København Universitet, Professionsskolen Absalon og Region Sjælland.

Socialt udsatte

- Vi løfter alle syge kræftpatienter, men vi er særligt opmærksomme på de socialt udsatte, fortæller Dina Sørensen.

Palliation Palliation har hidtil været forbundet med den lindrende indsats i den allersidste tid med alvorlig sygdom – indtil døden.

Det billede er vendt, og i dag er der i høj grad fokus på at begynde den palliative indsats tidligt for at øge livskvaliteten og understøtte hele behandlingsforløbet og rehabiliteringen fra start, hvor mange stadig forventes at kunne blive helbredt for sygdommen.

Formålet med den palliative indsats er at sikre lindrende og støttende behandling, pleje og omsorg til alle, der er ramt af livstruende sygdom – og med fokus på øge patienternes livskvalitet og tidligt opspore behovet for behandling og hjælp til at opnå et bedre livskvalitet gennem hele sygdomsforløbet.

Kilde: Region Hovedstaden Hun bekræfter, at der ligger en samarbejdsplan mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger, men det, der ser godt ud på papiret, kan være svært at udmønte i praksis.

- Jeg skal ikke ud at opfinde noget nyt, for det hele ligger der. Men alle aktører skal optimere samarbejdet på tværs af sektorer, og det er det, mit projekt handler om, siger hun.

Ud i marken

Projektet tager tre år, og en del af det er at tale med personale og patienter i kommunerne Vordingborg og Sorø. Sorø sagde ja til at deltage allerede i maj, mens Vordingborg har ventet lidt længere for at finde ud af, om projektet kunne været til gavn for alle parter. Det endte med et nik.

- Jeg starter med at tage ud i de to kommuner, hvor jeg vil tale med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og køre med dem ud, så jeg også kan interviewe patienterne. Dernæst taler jeg med personale og patienter på Onkologisk afdeling i Næstved og Roskilde. Jeg vil finde ud af, hvor og hvorfor der er barrierer. Det kan være it-systemer, der ikke taler sammen eller beskeder, der ikke bliver forstået, forklarer Dina Sørensen og tilføjer, at hun også vil tage de ting, der fungerer godt med i sit projekt.

Erfaring

I Vordingborg Kommune mener afdelingsleder i Pleje og Omsorg, Uddannelse og Udvikling Charlotte Nielsen, at kommunen har særlige forudsætninger for at deltage.

- Ikke alle kommuner arbejder med palliation, men vi er vant til det og vil gerne deltage, siger hun.

Især hos de socialt udsatte og psykisk sårbare kan den rette behandling glippe.

- Vi tager et spørgeskema med ud til de sårbare, som udfyldes sammen med kommunens sygeplejersker, Men det er vigtigt, at sygehusene bruger det samme skema. For at få helt præcise informationer, skal man nogle gange være fremme i skoene, siger Charlotte Nielsen.

Når efteråret 2021 er slut vil Dina Sørensen lave workshops for dem, hun har talt med på hospitalerne, og i det nye år vil sygeplejersker, der arbejder med palliativ behandling, modtage kompetenceudvikling på Absalon.

Test på 50 patienter

- Ud fra data, interviews og workshops skal vi udvikle en ny model for, hvordan vi så samarbejder. Vi vil ikke lave nye retningslinjer, men lave nye aftaler om, hvordan vi samarbejder, fortæller Dina Sørensen.

Til slut vil det hele blive testet på 50 patienter i Sorø og Vordingborg Kommuner. Men der er vi helt fremme i år 2023.

Året efter skal Dina Sørensen forsvare sin afhandling.