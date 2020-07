Vordingborg går imod resten af landet

Arbejdsløsheden tog et spring med 6.000 personer på landsplan, da funktionærernes fyringer blev effektueret pr. 1. juli.

Mange funktionærer har nemlig et opsigelsesvarsel på tre måneder.

Men Vordingborg Kommune går imod tendensen i resten af Danmark. Her er der færre arbejdsløse end for en måned siden.

- Fredag den 3. juli er antallet af dagpengemodtagere 989 personer. Det kan vi holde op mod tallet den 3. juni, som var 1.089 personer, altså 100 flere, siger formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Anders Andersen (S).

Han kalder udviklingen for meget interessant.

- Formentlig skyldes det, at vi har en sammensætning af borgere, hvor der er færre funktionærer. Vi har mange ansat i byggebranchen, og der er ved at være godt gang i den. Tilsyneladende er folk ved at komme tilbage i jobs, mener Anders Andersen.