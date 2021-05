Se billedserie Et skue som dette går man glip af i Vordingborg. Foto: Lars Horn, Aalborg Kommune Foto: Michael Bo Rasmussen/Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Send til din ven. X Artiklen: Vordingborg for lille til kæmpestor sejlads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg for lille til kæmpestor sejlads

Vordingborg - 10. maj 2021 kl. 12:03 Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommune er blevet inviteret til at søge som vært for den verdenskendte kapsejlads »The Tall Ships Races« i 2024.

Tilbage i 2019 var Aalborg vært for The Tall Ships Races. I løbet af de fire dage, som begivenheden varede i det nordjyske, var der mere end 90 sejlskibe, 3000 besætningsmedlemmer og over 500.000 gæster i byen.

- Vi har ikke kapacitet i vores havne til at tage imod så mange skibe. Vi kan heller ikke tilbyde overnatninger til så mange mennesker, siger borgmester Mikael Smed (S), der takker nej til værtsrollen i 2024.

Mikael Smed påpeger også, at det ville koste kommunen i omegnen af fem-seks millioner kroner at gøre sig klar til et værtsskab for The Tall Ships Races.

Dertil kommer masser af arbejdstimer til planlægning og selve afholdelsen af arrangementet, som alt i alt ikke ville stå mål med den mulige gevinst i form af øget omsætning i lokale virksomheder, lyder vurderingen.

The Tall Ships Races en kapsejlads, som finder sted mellem forskellige havne verden over hvert år. Sejladsen organiseres af Sail Training International. Traditionen startede i 1956, hvor formålet var at samle fuldriggere til en sejlbegivenhed. Siden er The Tall Ships Races er vokset, og i dag deltager skibe fra over 30 forskellige nationer.

Skibene er inddelt i fire klasser, og vinderen fra hver klasse kåres ikke kun på hurtighed. Det mest prestigefyldte trofæ går til skibet, som har været bedst til at fremme forståelse og relationer blandt de deltagende nationer.

Sail Training International er en velgørende organisation, hvis formål er gennem sejltræning at uddanne og udvikle unge mennesker af alle nationaliteter uanset religiøs og social baggrund.

Organisationen består af sejltræningsorganisationer fra Australien, Belgien, Bermuda, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ungarn og USA.