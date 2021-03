Vordingborg får lunken placering i naturundersøgelse

Det er anden gang, at Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet præsenterer Kommunernes Naturkapitalindeks, og sidst indekset udkom i 2017, blev det kritiseret af en række borgmestre for at »straffe« by- og landkommuner unødvendigt hårdt. Derfor har forskerne denne gang også udregnet et NKI-point baseret udelukkende på kommunens naturarealer. Her går det langt bedre for Vordingborg Kommune. Her er naturarealerne alene sat til 73 point ud af 100.