Vordingborg får 20 millioner kroner i særtilskud

vordingborg: Social- og indenrigsministeriet har onsdag formiddag offentliggjort tallene for særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommune. Her fremgår det, at Vordingborg Kommune får 20,4 millioner kroner.

- Danmark er for lille til store forskelle. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i hele landet. Derfor har vi indgået en bred politisk aftale om en mere retfærdig udligning. Vi har også åbent sagt, at vi aldrig kan få et system, der tager højde for alle særlige forhold i de enkelte kommuner. Derfor er puljen med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet som følge af reformen, så vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).