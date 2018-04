Aktivitetsniveauet stiger, når man kvitter smøgerne, fortæller tidligere storryger Pia Olsen (i midten), der her ses sammen udvalgsformand Mette Høgh Christiansen (til venstre) og rygestopvejleder Karen Hemmingsen (til højre). Foto: Nina Lise

Vordingborg blandt de bedste til at kvitte smøgerne

17. april 2018

Over tre år har Vordingborg Kommune fået satspuljemidler til at hjælpe storrygere - dem der ryger mere end 15 cigaretter om dagen - med at kvitte smøgerne. Det er sket gennem gratis rygestopprodukter kombineret med professionel rygestoprådgivning.

Målet var at få 200 rygere til at deltage i projektet, men ved afslutningen havde 340 deltaget i et rygestopkursus, og 86 procent var røgfrie efter kurset. I de øvrige deltagende kommuner lå tallet på 70 procent.

- Det er meget tilfredsstillende. Der er blevet arbejdet mod alle odds. 62 procent af vores projektdeltagere har røget i over 40 år. Samtidig har gennemsnitsalderen blandt deltagerne været højere end i de øvrige kommuner, fortæller Mette Høgh Christiansen (S), formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i Vordingborg Kommune, til Sjællandske.

En af projektdeltagerne er 55-årige Pia Olsen fra Mern. Hun har røget, siden hun var 13. 15. maj er det et år siden, hun blev røgfri.

- Den dato glemmer jeg aldrig. Jeg savner det hver dag - hyggen ved at ryge. Men jeg savner ikke hosteanfaldene om natten, fortæller Pia Olsen, hvis lungealder var 20 år ældre end hendes faktiske alder. Hun røg 25 cigaretter om dagen og var ved at udvikle KOL.

- Man bliver forskrækket, når man får sådan en besked. Nu kan jeg gå op ad en bakke uden at blive forpustet, og så bliver jeg snart mormor for anden gang. Så er det ikke svært at sige nej.