Vordingborg ansætter 10 studerende lærere

Vordingborg - 17. februar 2018 kl. 09:17 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune har opslået 10 stillinger, hvor lærerarbejdet kombineres med en læreruddannelse, og ansøgningerne strømmer til, skriver Sjællandske lørdag. De første 15 har søgt, og skolechef Søren Kokholm forventer, at der vil komme en hel del flere, inden fristen udløber på tirsdag, 20. februar.

De 10 stillinger skal på en gang forbedre undervisningen på skolerne og tiltrække kvalificerede studerende, som ellers ikke ville tage uddannelsen, der foregår på lærerseminariet i Vordingborg. Kombinationen af job og uddannelse passer til mange, som allerede har været nogle år på arbejdsmarkedet, og samtidig giver det en tredjedel lærerløn under hele den fireårige uddannelse.

- Vi ved, at mange skoler har talentfulde vikarer, som mangler uddannelsen, og vi håber, at det her kan give dem skubbet til at søge ind, siger Søren Kokholm.

Uddannelsen kan netop tiltrække modne studerende, der ville have svært ved at klare sig med uddannelsesstøtten (SU), der er på 6090 kroner i måneden. Kombinationen med en tredjedel lærerstilling giver en fast indtægt på cirka 10.000 kroner i måneden og samtidig er der mulighed for at optage SU-lån på yderligere 4675 kroner i måneden og derved for eksempel forsørge en familie.

Uddannelsen er drøftet i kredsen af skoleledere i Vordingborg, og Søren Kokholm forklarer, at den er et led i en strategi for at tiltrække og fastholde undervisere.

- Vi er blevet enige om at oprette de 10 ekstra stillinger og finansiere dem fra skolernes samlede budget. Det går altså ikke ud over antallet af lærerstillinger eller vikarkontoen, men nu må vi først se, om ansøgerne er kvalificerede. De skal opfylde de almindelige krav til karaktergennemsnit for at komme ind, forklarer Søren Kokholm.

Læreruddannelsen kræver et karaktergennemsnit på 7 ved hf eller studentereksamen ved en ordinære optagelsesrunde, kvote 1, som har ansøgningsfrist 15. marts. Ved en senere optagelsesrunde er der mulighed for at komme ind ved en optagelsessamtale, hvor der også bliver taget hensyn til andre kvalifikationer såsom erhvervserfaring.