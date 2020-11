Uffe Thorndahl kan glæde sig over, at Ankestyrelsen tager fat i Vordingborg Kommune og beder om en hel række forklaringer. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg Kommune på randen af en tilsynssag

Baggrunden for den skarpe formulering skal findes i et brev, som kommunens jurist Henny Høgdall har skrevet til styrelsen som svar på, hvorfor besvarelser om aktindsigt til Uffe Thorndahl fra Østmøn er tørret ud siden marts i år.

Covid-19 bliver af Vordingborg Kommune anvendt som undskyldning for ikke at besvare henvendelser om aktindsigt. Men den beslutning har nået Ankestyrelsen, som har skrevet et stærkt kritisk brev til kommunen.

