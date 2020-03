Vordingborg Festuge holder vejret

- En festuge i et mindre format er en mulighed, men festugen skal alligevel have en vis volume, for at den kan løbe rundt. Forbud på mere end 1000 mennesker kan vi heller ikke bruge til noget, siger Kim Ingemand Erichssen.

Der er knap fire måneder til Vordingborg Festuge, og selvom Kim Ingemann Erichsen er fortrøstningsfuld erkender han, at situationen kan ændre sig, hvis det ikke lykkes at få bugt med den frygtede coronavirus.

Taber omsætning

Festugekomitéen anslår selv, at Vordingborg Festuge hvert år trækker over 100.000 gæster til byen. Formand for Bycentrum Vordingborg Mogens Larsen lægger ikke skjul på, at det vil være et hårdt slag for de handlende.