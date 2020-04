Festugen i Vordingborg er aflyst i år. Her er det et foto fra en sømændenes mange koncerter til festugen. FOTO: THOMAS OLSEN

Vordingborg Festuge er aflyst

Det bliver ingen folkefester på Slotstorvet i Vordingborg denne sommer. Arrangørerne bag Vordingborg Festuge har mandag aften meddelt, at årets festuge, der som vanligt skulle have fundet sted i uge 28, bliver aflyst på grund af coronakrisen.

"Det er vi selvfølgelig meget kede af, men vi glæder os til at feste sammen med jer i 2021", lyder det i en besked på festugens facebook-side.

"Et vigtigt formål med Vordingborg Festuge er, at støtte lokalsamfundet og det kan vi ikke på samme måde i år i uge 28. Men Vordingborg Festuge hjælper mange arrangementer hen over året og det er vi selvfølgelig stadig klar til hvor vi kan. Så kontakt os meget gerne hvis du mener vi kan hjælpe", lyder det videre fra festugen.