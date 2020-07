Ejendomsselskabet Momentum ejer det kommende kontorfællesskab, som blandt andet kommer til at lægge fast lokale til en iværksættervejleder fra Vordingborg Erhverv. Foto: Lene C. Egeberg

Vordingborg Erhverv åbner rådgivning i Stege

Af Lene C. Egeberg

Mønske iværksætteres mulighed for at komme i kontakt med Vordingborg Erhverv og deres rådgivere rykker lidt tættere på sandsynligvis i løbet af efteråret.

Fra 1. september satser organisationen nemlig på at have en fysisk tilstedeværelse i Stege, ligesom man har det i Vordingborg og i Præstø.

Stedet er Storegade 47, ovenover Intersport, og Vordingborg Erhverv har store forventninger til kontorfællesskabet, selvom man fra organisationens side i dette tilfælde ikke selv står for udlejning af kontorpladser - som ellers er tilfældet i Vordingborg og Præstø.

- Vi tror, det bliver en attraktivt fællesskab med rift om pladserne. Vi har også en forventning om, at folk efter alt med coronaen og hjemmearbejdspladser vil være interesseret i at komme ud igen siger Jens Damgaard.

Vordingborg Erhverv har i forvejen været tilgængelige for rådgivning på Møn efter aftale, men det bliver første gang, at organisationen har en fast, fysisk tilstedeværelse på øen. Samtidig understøtter tiltaget, som samlet går under navnet »Satelitten«, hele iværksættermiljøet i Vordingborg Kommune.