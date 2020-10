Voldtægtsdømt politimand fik skærpet sin dom i landsretten

Det blev dyrt for den 51-årige politibetjent Mads Fischer Rasmussen, at han ville frifindes for voldtægt.

Ved Retten i Nykøbing Falster blev han dømt 2 1/2 år bag tremmer og 70.000 kr. i tort til den 37-årige kvinde, der kommer fra Køgeegnen for at have voldtaget hende i sit sommerhus i Lundby. Tirsdag fik han skærpet sin straf i Østre Landsret, så han må tre år i fængsel og betale kvinden 103.000 kr.