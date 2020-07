Voldssag fra Østmøn har forbindelser til bandemiljø

De to mænd, begge 29 år gamle, nægtede sig skyldige i sigtelserne, som i den Møn-relaterede del omhandlede et voldsforhold på Østmøn.

Sagen stammer fra den 22. juni, hvor de to i forening med tre andre afpressede en mand i Bagsværd, der med en kniv blev truet til at betale 100.000 kroner i »udmeldelsesgebyr« af rockergrupperingen Satudarah, samt en dummebøde på 600.000 kroner. Heraf skulle en del af beløbet faldet samme dag.

Endnu en gerningsmand er ifølge politiet stadig på fri fod, og derfor bad anklager Bente Huus Larsen om lukkede døre ved fredagens grundlovsforhør. Hendes begrundelse - at anklagemyndigheden frygter, at gerningsmændene og deres venner ellers kan påvirke sagens opklaring - fik de to sigtede til at grine, hvilket ikke faldt i god jord hos dommeren.