Voldsramt kvinde trak alt tilbage i byretten

Vordingborg - 27. januar 2021 kl. 04:58 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

På forunderlig vis forduftede en kvindes anklager mod faren til deres to fælles børn, da fem voldssager skulle behandles i Retten i Nykøbing Falster forleden.

Hun havde ellers fortalt politiet om fem grove voldstilfælde, der hver især kunne have indbragt manden en fængselsstraf.

Men det hele passede ikke, sagde hun i retten, og så er det op ad bakke at få manden dømt.

Det skete dog alligevel, men kun for to af forholdene, og det var kun, fordi manden erkendte.

Det ene af forholdene fandt sted sidste vinter, hvor manden slog hende på siden af hovedet med flad hånd, så hun fik en blå kæbe og blødte ud af øret. Han blev dømt efter den milde voldsparagraf (§ 244).

Det andet var i marts sidste år, da de var ude at køre i en lejet bil. Manden nikkede hende en skalle, så hun blødte ud af næsen. Det, fremførte sagens anklager Louise Fugl, var en overtrædelse af den grovere voldsparagraf (§ 245), og retten dømte efter det.

I alt indkasserede den 29-årige mand en ubetinget fængselsstraf på 30 dage. Det blev en tillægsstraf, for manden afsoner i forvejen en fængselsstraf på to et halvt år for overtrædelse af straffelovens § 192a. Det er den grove paragraf om våben og sprængstoffer, der giver to-otte år i skyggen.

Manden fik altså 30 dage oveni, som han kan afsone i Nyborg Statsfængsel, hvor han alligevel bor for tiden.

Det var stensikkert blevet en længere tillægsstraf, hvis den 29-årige var blevet dømt efter anklageskriftet, for de sidste tre punkter var nok så alvorlige.

Det første forhold går helt tilbage til foråret 2017, hvor hun til politiet forklarede, at han havde kastet hende ind i en væg. Hun var højgravid med parrets andet barn.

Det andet forhold er mere bizart. Sidste sommer havde han udgang fra Søbysøgård Fængsel, og den brugte han på at opsøge hende. Men det endte med, at han nikkede hende en skalle, hvorved hendes næse brækkede. Bagefter tissede han på hende.

Det sidste forhold handlede om at true hende til tavshed. Han ringede til hende flere gange og fortalte hende, at hun skulle passe på og kigge sig over skulderen. Endelig fik han flere til at sende truende sms'er til hende.

Truslerne har tilsyneladende virket, for i tiden fra hendes samtale med politiet til sagen kom for retten, kom hun i tanke om, at intet af det passede.