Voldsom brand i bygning: Flammer står meterhøjt over taget

En ejendom, som ligger i Lundby ved Vordingborg er brudt i brand. Ilden står op over ejendommens tag og kan ses langt væk.

Ifølge politiet er det en kombineret beboelses- og erhvervsejendom, der er brudt i brand.

Anmeldelsen om branden kom kort efter klokken 18 fredag.

Politi og brandfolk er til stede for at forsøge at begrænse ilden, så den ikke spreder sig til en nærliggende ejendom.

Ingen personer skulle ifølge politiet være kommet til skade. Årsagen til branden kendes endnu ikke.