Voldsom brand hærgede gård - brandvæsnet måtte lave kontrolleret nedbrænding

Det bekræfter vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for sn.dk.

En fire-længet gård på Nyord udbrændte mandag aften. Branden, som ifølge Sjællandskes oplysninger opstod i et værksted/garage på gården, blev anmeldt til politi og brandvæsen klokken 17.45, og blot halvanden time senere var der stort set kun en ruin tilbage.

Gården ligger midt i Nyord By på den lille ø, der er forbundet med en bro til Stege, og der er tale om et lille landsbysamfund med huse, der ligger tæt på hinanden – flere af dem med stråtag.

Der var derfor en reel bekymring for, at flammerne ville nå at brede sig til nabohusene, men ved 20-tiden var ilden ifølge indsatslederen på stedet, Anders Falsklund igen under kontrol.

På det tidspunkt var der dog stadig kraftig røgudvikling fra resterne af branden, ligesom brandfolkene fortsat sørgede for at sprøjte vand på tagene på de nærmeste huse.

Ilden blev anmeldt af flere af øens beboere, og en af dem – Runa Stolt fra Galleri Runa – fortæller til Sjællandske, at hun først hørte en række ”knald” fra gården, der ligger lige foran galleriet.

- Det var eternitpladerne på taget, der sprængte. Jeg løb ud og råbte ”brand”, og så blev der ringet med kirkeklokkerne, som er vores måde at slå alarm på, siger hun.

Derefter samledes beboerne ved gården og gik straks i gang med vandslanger for at pøse vand på nabohusene, men selve gården havde altså ikke mange chancer.

Heldigvis kom ingen personer til skade ved branden. Det vides endnu ikke, hvad brandårsagen er.