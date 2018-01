Voldelig kvinde amok: - Fuck ud af landet

I mellemtiden var voldskvinden gået videre ned ad Algade, og fem minutter senere spottede hun et ægtepar, der stod og kikkede på tøj. Hun så sig gal på den næsten jævnaldrende kvinde (hun er 55 år), som højrøstet fik at vide: »Fuck ud af landet«.

- Jeg kommer bare fra Falster, fremstammede kvinden i sin befippelse, men den bemærkning - eller også var nok ligegyldigt, hvad hun havde svaret - fik voldskvinden til at lange hende et knytnæveslag i ansigtet.

Den episode blev også meldt til politiet, og en times tid senere fandt ordensmagten hende i færd med at indtage et glas eller to. Det viste sig, at hun havde fået betydeligt mere alkohol i løbet af dagen. Kvinden er nu sigtet for vold, og der venter hende et retsligt efterspil. Det skriver Sjællandske.