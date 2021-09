Det har ellers været et hårdført lille træ fra »9/11«. Men i år er det gået ud. Det har fået barfrost i vinters, fortæller Anette Jensen om sin aflægger fra Survivortræet.Foto: J.C. Borre Larsen

Visnet træ har en særlig 9/11-historie

Vordingborg - 10. september 2021 kl. 19:03 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

I en have i Vordingborg står et udgået træ. Det ligner en pind, men det får lov til at blive stående. For det er ikke en hvilken som helst pind. Det udgåede træ er en aflægger af »The Survivor Tree« på Ground Zero i New York.

- Det har ellers været et hårdført lille træ fra »9/11«. Men i år er det gået ud. Det har fået barfrost i vinters, fortæller Anette Jensen, der vil forsøge at redde træet men ikke spår det mange chancer.

- Det er pottet om nogle gange, så det efterhånden er blevet omkring 70 centimeter højt. Det har aldrig været meningen, at det skulle blive et stort træ. Vi har kun en lille have, så jeg har holdt det nede i en potte, fortsætter hun.

Knækket og forbrændt Lørdag er det 20 år siden, to kaprede fly styrede ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York og jævnede dem med jorden. Terrorangrebet kostede 3000 mennesker livet og blev starten på den 20 år lange krig i Afghanistan.

Året efter - i 2002 - var Anette Jensen og hendes mand i New York. Hendes mand har været betaget af Herman Hesses kultbog »Steppeulven« siden sin ungdom, og han kundgjorde, at han ville være på Brooklyn Bridge, når han fyldte 50.

- Vi besøgte Ground Zero. Det var en underlig oplevelse. Der var spærret af, så man blev ledt ind gennem en træport til en byggeplads. Der var små beskeder fra skolebørn, og ved brandstationen, der lå lige ved siden af, var der alle mulige takketing, husker Anette Jensen.

I 2002 var der stadig kaos på Lower Manhattan. Stemningen var bedrøvet af ødelæggelse og død. Men en måned efter terrorangrebet havde man i ruinerne på Ground Zero fundet et pæretræ. Rødderne var beskadigede, og grenene var knækkede og forbrændte. Træet var dog i live, og efter 10 års pleje hos New York City Department of Parks and Recreation blev det i 2011 genplantet på mindesmærket Ground Zero.

I 2012, da Anette Jensens mand fyldte 60, tog parret igen til New York for at fejre dagen.

- Der blev stadig bygget på Ground Zero, men de var ved at være færdige med det nye tårn, fortæller Anette Jensen.

- Jeg så ned på jorden, og dér fik jeg øje på et agern. Jeg tog det med hjem som en souvenir. Det gør jeg af og til, fortsætter hun.

Prøver igen Det er det agern, der siden voksede sig til træet i potten i haven i Vordingborg. Livet går videre, men hvert år 11. september sender Anette Jensen fortsat en tanke til alle dem, der blev ramt af terrorangrebet.

Til næste år pakker hun og hendes mand kufferterne igen. Så fylder han 70, og naturligvis skal de til New York.

- Det er ikke rejsen og hotellet, der er dyrt, men mere det at være der. Det er dyrt at gå ud at spise og betale entré de steder, man gerne vil se. Omkostningerne svarer til at være på ferie i København, fortæller Anette Jensen.

- Men nu har der været corona, hvor vi ikke har kunnet rejse, så nu står der lidt ekstra på feriekontoen. Jeg håber, at jeg kan finde et agern igen. Så tager jeg det med hjem og planter det, fortsætter hun.

World Trade Center var på 110 etager. Genopbygningen af området tog 13 år, og i 2014 indviede man One World Trade Center, der med sine 541 meter står som et symbol på Amerikas uafhængighed.

Mindeparken »9/11 Memorial« åbnede i 2011 og er et af New Yorks mest besøgte områder.

»Tribute WTC Visitor Center«, der ligger over for Ground Zero, åbnede i 2006 og giver indblik i de mange liv og skæbner, der blev berørte af terrorangrebet. Her sættes der ansigter på de dræbte, de overlevende, redningsarbejderne, de frivillige, politifolkene, brandmændene og de lokale Lower Manhattan-beboere, der fortæller om sorg, tab og heltemod.