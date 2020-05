Virus gør ondt i kommunekassen

Venstres gruppeformand, Karina Fromberg, foreslog på kommunalbestyrelsesmødet, at politikerne får månedlige rapporteringer om udgifter, der er direkte relateret til coronavirussen. Det bliver ifølge borgmester Mikael Smed et for stort arbejde, men han lover til gengæld et overblik i et mindre format. Billedet er taget fra et byrådsmøde før coronavirussens indtog. Foto: J.C. Borre Larsen