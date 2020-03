Se billedserie Dygtige Kira Skov skulle have spillet på Stars torsdag aften, men det blev den første aflysning ud af mange. Pressefoto

Virus dyr for DGI og Stars i marts og april

Vordingborg - 16. marts 2020 kl. 05:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vintermånederne og foråret er de måneder, hvor pengene skal tjenes for spillestedet Stars, og for DGI Huset betyder det også økonomisk en hel del, når arrangementer må aflyses.

- Vi skulle have haft alle mulige arrangementer i marts og den første uge af april, men vi har aflyst, oplyser direktør for DGI Huset Bjarne Malmros.

Han pointerer, at der er styr på økonomien, selvom den har været presset i hele husets levetid.

- Det kan også være, at noget af det tabte kommer ind igen, hvis vi laver arrangementerne senere, siger han.

Kontrakter udskydes

På Stars håber spillestedsleder Simon Sandfeld ligeledes, at aflyste artister kan spille senere.

- Selvom der kommer et forbud, og vi kan rive kontrakterne i stykker, stiller det artisterne en dårlig situation. Vi ved ikke, om artisterne får penge af staten og i givet fald hvor meget. Og når vi har lavet kontrakterne med de pågældende artister, er det jo også, fordi vi gerne vil have dem til at spille på Stars og vi tror, at publikum gerne vil høre dem, siger Simon Sandfeld.

Men selvom artisterne eventuelt kan komme på et senere tidspunkt, er der spilledage, der går tabt. De fleste, der arbejder på Stars, er der frivilligt, og de skal ikke have løn, men der er trods alt lønnet personale, husleje og varme, der skal betales. Stedets leder håber på kompensation.

Han ser dog bekymret fremad mod påsken, hvor der kommer større koncerter, som gerne skal udmønte sig i et større salg i baren. Det gælder f.eks. koncerten med Rugsted og Kreutzfeldt.

Billetter gælder

- De, der har købt billetter til et aflyst arrangement, kan få pengene tilbage, men de kan også vælge at beholde billetten og bruge dem, hvis artisten kommer på et senere tidspunkt, lover Simon Sandfeld.

Stars kunne godt have valgt at holde nogle af arrangementerne, for det er ikke alle, der kan sælge over 100 billetter.

- Men vi vil udvise samfundssind og har aflyst alt fra torsdag, hvor Kira Skov skulle have spillet. Nu har vi så besluttet at holde lukket i hvert fald de næste 14 dage fra mandag, oplyser han.

Stars kan ikke bare sende de ansatte ud at sælge blomster på gaden, som Sandfeld udtrykker det, men de kan lave noget af det arbejde, der ellers ikke er tid til til daglig. Administrativt arbejde.

I DGI Huset benytter de lejligheden til at få gjort grundigt rent.

- Og så går vi vores brusere igennem, som vi har fået så mange tæsk for, lover Bjarne Malmros.