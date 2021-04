Gennem gaming får Tobias Mogensen nye venner, som han taler med over telefonen flere gange om ugen. Foto: Cathrine Hasager

Virtuelle venner får større betydning under nedlukningen

Vordingborg - 01. april 2021 kl. 12:53 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Tobias Mogensen sidder i sit eget univers. Han er omringet af tre computerskærme og en gamerstol. Med høretelefoner på lukker han verden ude for en stund, mens musen farer hen over underlaget, og venstre hånd klikker løs på tastaturet, der lyser op i forskellige farver. Alt imens han ikke én eneste gang fjerner blikket fra skærmen. Selvom Mogensen har spillet i halvandet år, har gamerverdenen alligevel haft en helt særlig betydning under nedlukningen.

Op til syv timer dagligt Hver dag bruger Tobias Mogensen fem til syv timer på at game. Hans foretrukne spil er Counter-Strike, som er et skydespil. Her mødes han på diverse platforme for at spille med andre gamere.

- Alle fra hele verden kan jo spille sammen. Jeg har især spillet med en masse russere. Counter-Strike må være særligt populært i Rusland, fortæller Mogensen på 14 år. Når han spiller i åbne fora, hvor enhver i princippet kan deltage, kan spillerne tale sammen. De kan kommentere på hinandens træk, danne alliancer og ellers bare sludre sammen. Og lige netop den sidste del er Mogensen særlig glad for. Fordi han er ordblind, har han aldrig været god til hverken at skrive eller læse. Til gengæld flyder der en ordstrøm ud, når først Mogensen er begyndt en samtale. Og netop samtaler har han mange af med helt fremmede mennesker, han møder gennem Counter-Strike. Hvis Mogensen synes, at han har god kemi med en anden spiller, udveksler de brugernavne til sociale medier eller telefonnumre, så de kan have kontakt på andre tidspunkter, end når de spiller.

Venner fra Nordsjælland Mogensen har delt sit private telefonnummer med en håndfuld andre spillere den seneste tid. De ringes ved engang imellem for ja, bare at sludre.

- Selvom jeg ikke kender dem, så har jeg alligevel brugt mange timer på at spille med dem over computeren. Vi taler bare om livet generelt og vores problemer, og så får man måske lidt hjælp til de problemer, man nu har, fortæller Mogensen om sine virtuelle venner. Fordi Mogensen aldrig har haft de helt tætte venskaber fra skolen, er han særligt glad for, at han kan komme i kontakt med andre mennesker, der blandt andet deler hans interesse for gaming. Og så har gamingen hjulpet med, at Mogensen ikke har følt sig helt så alene under nedlukningen.

- Hvis jeg deler mit telefonnummer med en, så taler vi måske sammen i nogle uger, og så glider det lidt ud i sandet. Men det er fint nok, vi bor jo også langt væk fra hinanden, fortæller han om sine nye bekendtskaber, som sjældent varer ved. Lige nu taler han blandt andet med en dreng på 17 år fra Nordsjælland. De taler sammen et par gange om ugen og gerne i 20 minutter. Drengen fra Nordsjælland har til dels samme udfordringer som Mogensen selv, så de kan åbne op til hinanden og forsøge at hjælpe og rådgive.

- Det er jo altid rart at have nogen at tale med. Også selvom jeg nok aldrig kommer til at møde dem, fortæller Mogensen.

Facebookopslag Under nedlukningen har Tobias Mogensen ikke mødtes med en eneste klassekammerat. De har deres egne vennegrupper, som de ses med, og dem er han ikke en del af. Derfor har han følt sig ensom, faktisk ligefrem deprimeret. Mogensens mor, Helle Jørgensen, delte derfor et Facebook-opslag i fem forskellige grupper tilbage i februar. Her efterspurgte hun andre gamere, der ville have lyst til at spille med sin søn, selvfølgelig hver for sig under nedlukningen. Opslagene fik god respons, og Mogensen fik hurtigt 30 nye at spille med.

- De spamede mig! Hver dag var der fem eller måske 10, der skrev og spurgte, om jeg ville spille med dem, siger Mogensen og tilføjer:

- Jeg fik virkelig et boost af det. Det var megafedt, at der var så mange, der gerne ville spille med mig. Flere gange har der været nogle af de andre spillere, der har forslået at holde de såkaldte LAN-parties. Her mødes gamere for at sidde sammen og spille, dog stadig på hver deres computerskærm. Selvom der endnu ikke er blevet stablet et LAN-party på benene, håber Mogensen, at det snart kunne ske. Han vil nemlig rigtig gerne mødes fysisk og spille med andre gamere.

- Selvom det er rigtig hyggeligt at tale sammen over telefonen, så kunne det også være sjovt at mødes. Selvom vi til LAN-parties spiller på hver vores computer, er man sammen på en helt anden måde. Det er rigtig sjovt, forklarer Mogensen. Han glæder sig til at kunne komme mere tilbage i skolen, hvis ikke for det sociale, så i hvert fald for det faglige, så han igen kan få lidt ekstra hjælp til skolearbejdet, som har været en stor udfordring for ham under nedlukningen.