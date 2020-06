Virksomheder uddeler øretæver til kommunen

Her ligger ifølge undersøgelsen landets mest erhvervsvenlige kommune, nemlig Favrskov Kommune. Topresultatet skyldes blandt andet en halvering af byggesagsbehandlingstiden, og at kommunen har ændret praksis vedrørende kontrol af arbejdsklausuler.

- Jeg tror, at man i de jyske kommuner generelt er bedre til at snakke sammen. Hvis der er noget, som halter, får virksomhederne tilbagemeldinger. På Sydsjælland skælder vi mere ud og peger fingre ad hinanden i stedet for at få talt om de svære ting, mener Mikael Smed.