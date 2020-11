I sommers gik Vordingborg Erhverv i gang med at undersøge virksomhedernes ønsker til en håndværkerby, men svarene er ikke blevet som forventet. Pressefoto

Virksomheder sig klart nej til håndværkerby

Vordingborg - 04. november 2020 kl. 05:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Idéen var at samle tømrer, murere, elektrikere, snedkere og andre fagfolk, der har skruet hænderne rigtigt på, i en håndværkerby. Her kunne de så ud over at sparre med hinanden have kontor og lokaler til lager, møder og kurser.

Men resultatet af en spørgeundersøgelse viser klart, at det har de lokale virksomheder ikke brug for. Derfor er ideen nu død og begravet.

- Der er ingen grund til at bruge mere krudt på det, lyder det fra Susan Thydal (S), formand for Turisme, Udvikling og Erhverv forud for udvalgets møde torsdag.

Planen om en håndværkerby stammer fra kommunens målsætning om at være »Danmarks bedste håndværkerkommune«.

I strategiplanen er håndværkerby nævnt, som et fysisk sted, hvor de lokale bygge- og anlægsvirksomheder kan trække på en række servicefunktioner og muligheder for at styrke deres virksomhed.

Ringe respons Tilbage i maj udsendte Vordingborg Erhverv et spørgeskema til kommunens cirka 530 virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen for at høre deres mening.

Kun 25 virksomheder svarede tilbage, og ud af dem var det kun de allerfærreste som ville bruge en håndværkerby. Trods den ringe respons er Susan Thydal ikke i tvivl om, det er den rigtige løsning at droppe en håndværkerby.

- Hvis virksomhederne virkelig havde gået op i det, så skulle de nok have gjort deres stemme gældende ved at besvare undersøgelsen, siger Susan Thydal.

De virksomheder, som besvarede undersøgelsen, så hellere, at de kunne eksempelvis få adgang til en arbejdsmiljøkonsulent, advokatbistand, sparring og vejledning omkring udvikling af virksomhed.

- De tilbud findes stort set allerede i kommunen, siger Susan Thydal.