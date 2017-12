Johnny Jørgensen overtog Skjold Burne i Præstø for lidt over et år siden. Nu er han på vej ud af lokalerne og ud af kæden. Foto: Thøger Raun

Vinhandler flytter og dropper kæde

- Lad os sige, at der er for meget, som vi er uenige om. De synes blandt andet ikke, at jeg skal have ugeblade, magasiner og tobak, men jeg mener ikke, at jeg kan drive en forretning udelukkende baseret på vin og spiritus i Præstø. Her er man nødt til at kunne tilbyde en lidt bredere palet, siger Johnny Jørgensen, som tager navnet Præstø Vinhandel.