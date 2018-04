Se billedserie Lørdagens BandBattle blev vundet af »Emilie og Anton«, »Link« og »The Elephant Suit«. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vinderne fundet til opvarmning for Rasmus Nøhr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinderne fundet til opvarmning for Rasmus Nøhr

Vordingborg - 08. april 2018 kl. 14:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Danmark Dejligst« tror på frivilligheden. Det samme gør de i Ørslev Gymnastik- og Idrætsforening. Lørdag holdt de BandBattle for at afgøre, hvilket tre lokale bands der skal spille i finalen 16. juni, når Rasmus Nøhr, Olga og Gasbox går på scenen på Ørslev Stadion. Den endelige vinder får en dag i et lydstudie og 2500 kroner til bandkassen.

- Vi er med, fordi det er sjovt. Vi elsker at spille og at spille sammen som et hold. For os er det vigtigere end hvor mange, der ser det, fortæller Guiseppe Comina, Nicolai Pedersen og Casper Jensen fra punkpop-bandet »Downside-Up«.

Desværre lykkes det ikke for de tre at kvalificere sig til finalen. Det gjorde i stedet »Emilie og Anton«, »Link« og »The Elephant Suit«. Dommerpanelet bestod af Michael Tange, Peter Sølvtofte, Lars »Bouillon« Jørgensen samt Olga og Karla Jakobsen.

- Niveauet er højt, og der er god underholdningsværdi. Noget har haft højt kunstnerisk niveau, og noget har været fart, fis og ballade, forklarer musiker Lars Jørgensen.

Ifølge Tina Frederiksen fra Ørslev Gymnastik- og Idrætsforening er det ikke hver dag, man får lov at forkæle sine frivillige med en festival, hvor adgangen er gratis.

- Personligt synes jeg, at Rasmus Nøhr er helt fantastisk. Så nu håber vi bare, at vejret bliver godt, og at rigtig mange møder op.

Læs mere i Sjællandske mandag.