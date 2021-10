Vinder en million fra KISS i landsretten

Kayser & Thorsen vandt en million kroner ved at forfølge en sag om lejeindtægter og råderet ved både by- og landsret. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg - 25. oktober 2021 kl. 05:15 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Østre Landsret har omstødt en dom fra Retten i Nykøbing Falster, og det udløser en million kroner, som KISS Real Estate ll Aps (KISS) skal betale til entreprenørselskabet Kayser & Thorsen Aps (K&T).

Herudover skal KISS betale procesrente af beløbet siden 1. februar 2017. Sagsomkostningerne for både by- og landsret skal KISS også betale med de opståede renter siden byretsdommen 8. juli 2020. Sagsomkostningerne beløber sig til 198.000 kr.

Årsagen til striden går tilbage til 2016, hvor K&T købte ejendommen på Københavnsvej 344, hvor selskabet har sit kontor og sine maskiner.

Firmaet boede der i forvejen i halvdelen af huset, som det lejede af KISS. Den anden halvdel var lejet af Johannes Fog A/S. Lejemålene var adskilt af en gul streg på gulvet.

Da K&T købte ejendommen, erhvervede de to ejere, Jacob Kayser Elkjær og Henrik Thorsen, det hele. Godt nok havde de stadig kun brug for det halve, men de købte hele ejendommen og ville heller ikke leje noget af den ud, fordi de forventede, at virksomheden ville vækste.

Der var bare det problem, at Johannes Fog stadig havde en lejekontrakt med KISS for halvdelen af bygningen. Lejemålet gjaldt frem til 31. december 2018, og Fog blev ved med at betale husleje til KISS, selvom KISS ikke længere ejede bygningen.

I landsretten forklarede direktør Jacob Kayser Elkjær, at han ikke kendte noget til lejekontrakten, og hvis han havde vidst, at Fog havde ret til at bruge lejemålet, ville K&T ikke have købt ejendommen.

Godtgørelse eller leje Forholdet mellem KISS og Johannes Fog er kompliceret. Fog havde en lejeaftale med KISS frem til december 2018, som Fog forsøgte at komme ud af i 2013. Det kunne godt lade sig gøre, men KISS' krav for en udtrædelse var for stor for Fog. Derfor fortsatte lejemålet.

Det var dog ikke KISS' ejer Michael "Eske" Eskildsens opfattelse. Han mener, at Johannes Fogs lejemål ophørte i 2013, og han fortalte i landsretten, at de penge, som Fog indbetalte månedligt herefter og til kontraktens udløb, var en godtgørelse, ikke en lejeindtægt.

Eske fortalte også, at han havde sagt til Jacob Kayser Elkjær og Henrik Thorsen, at der var en indtægt fra Johannes Fog. Her modsagde han altså Jacob Kayser Elkjær.

Bundet kontrakt Johannes Fog A/S' adm. direktør Carsten Ludvig mente ikke, at lejemålet var ophørt, hvilket han gav udtryk for i landsretten. Han kunne netop ikke komme ud af det og måttet lade det løbe indtil kontraktens udløb i 2018. Han blev ved med at betale leje til KISS til trods for, at K&T havde købt bygningen, for kontrakten var netop med KISS.

Carsten Ludvig opfattede det sådan, at K&T betalte ni millioner kroner for ejendommen, og at Fog fortsat skulle betale til KISS.

Men selvfølgelig opdagede K&T sammenhængen, og skulle der endelig være en lejer (hvilket stadig var imod entreprenør-virksomhedens ønsker), mener K&T nu nok, at lejeindtægterne så skulle gå til K&T som ejere af huset.

K&T overtog ejendommen i oktober 2016, og Johannes Fogs kontrakt med KISS udløb 31. december 2018. Lejeindtægten, som Johannes Fog betalte til KISS, beløb sig i det tidsrum til 2.419.566,51 kr. ifølge K&Ts påstand i retten. De penge ville K&T gerne have fingre i.

Dom I byretten blev KISS frikendt, men landsretten går den modsatte vej. De tre landsdommere fastslår, at Fog havde betalt et fast månedligt beløb til KISS frem til 31. december 2018, og der var tale om leje.

På den baggrund finder retten, at købesummen på de ni millioner ikke afspejler ejendommens værdi på købstidspunktet. De tre landsdommere skriver i dombogen:

»Landsretten finder herefter, at Kiss Real Estate II ApS ved at forholde køber væsentlige oplysninger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt og dermed har handlet ansvarspådragende, da Kiss Real Estate II ApS solgte ejendommen til Kayser & Thorsen ApS. Kayser & Thorsen ApS har herefter krav på erstatning for det tab, selskabet har lidt. Som sagen er oplyst for landsretten, må tabet opgøres skønsmæssigt, og det fastsættes herefter til 1.000.000 kr., der forrentes med procesrente fra den 1. februar 2017.«

sn.dk har forsøgt at indhente kommentarer fra såvel direktør Jacob Kayser Elkjær via mail, og telefonisk fra Michael "Eske" Eskildsen. Førstnævnte er ikke vendt tilbage, mens sidstnævnte siger kort og godt:

- Det har jeg ingen kommentarer til. Kan du have en god dag.